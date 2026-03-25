Chi per il dopo Salah a Liverpool? Olise il sogno. E c'è anche Conceiçao

Chi sostituirà Mohamed Salah al Liverpool? Questa è la domanda che si pongono i tifosi dei reds, che si godranno l'egiziano per gli ultimi due mesi. Fra gli obiettivi, fa sapere RMC Sport ci sarebbe un esterno della Juventus, ossia Francisco Conceiçao. Il portoghese, 23 anni, è alla sua seconda stagione in bianconero col club che lo ha riscattato dal Porto la scorsa estate per 32 milioni. Attualmente è legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2030.

Olise, l'obiettivo numero uno

Tuttavia l'obiettivo numero uno è Michael Olise, che al Bayern Monaco sta vivendo una stagione incredibile. È l'ala destra più prolifica d'Europa con 16 reti e addirittura 27 assist. 24 anni, il giocatore è blindato da un contratto fino al 2029 e i bavaresi, che lo hanno acquistato nel luglio 2024 per 53 milioni, non hanno intenzione di cederlo né hanno bisogno di monetizzare.

Occhio al gioiello del Lipsia

Altro nome è quello di Bradley Barcola che però sta discutendo il rinnovo di contratto col Paris Saint-Germain. Attenzione anche a Yan Diomandé del Lipsia. L'esterno ivoriano pur avendo solo 19 anni è di fatto un titolare dei tedeschi e in questa stagione ha segnato 11 reti e servito 8 assist in 29 partite. Solo 8 mesi fa era stato pagato 20 milioni, il valore ora è più che triplicato.