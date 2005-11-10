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Conde lascia il Parma e firma per l'AVS: "Mi sento bene, è speciale trovarsi qui"

Conde lascia il Parma e firma per l'AVS: "Mi sento bene, è speciale trovarsi qui" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:07Serie A
Bernardo Conde lascia il Parma e si trasferisce in Portogallo: il difensore ha firmato un contratto fino al 2030 con l'AVS.

Bernardo Conde, capitano del Parma Primavera, saluta il club ducale e si trasferisce in Portogallo. Un addio quello del classe 2006 francese che arriva dopo 2 anni in Emilia-Romagna, nei quali non è mai riuscito a debuttare con la prima squadra: adesso per lui una nuova avventura con l'AVS.

Il comunicato dell'AVS

"Bernardo Conde arriva dal Parma e firma un contratto quadriennale. Dopo Rosic, è il secondo rinforzo per la linea difensiva. Bernardo Conde si unisce all'AFS fino al 2030. Il difensore centrale francese diciannovenne arriva dalla squadra Under 20 del Parma e sarà a disposizione di Sérgio Fonseca a partire da domani. Conde, alto 1,90 metri, è stato il capitano e il giocatore più utilizzato della nazionale italiana, seconda classificata nel girone. Ha disputato 40 partite, segnato due gol e si è allenato con la prima squadra. È arrivato a Vila das Aves per rinforzare il reparto difensivo, che ha già accolto Lazar Rosic e comprende anche Cristian Devenish, il capitano della squadra".

Le parole di Conde

“Finora mi sento bene. Il Portogallo è un Paese nuovo per me, non ci ero mai stato prima. È davvero speciale trovarsi in una nuova cultura, in un nuovo club, tutto è nuovo. Ho sempre sentito dire che il calcio portoghese è molto tecnico e intenso. Ma, onestamente, non mi sono mai interessato particolarmente al calcio portoghese. Conosco alcune squadre, ma non l'ho mai approfondito.

Spero di imparare cose nuove. Anzi, imparerò, perché questo è il calcio professionistico. Credo che il calcio italiano e quello portoghese siano piuttosto diversi. In Italia c'è molta intensità e tante transizioni. C'è anche tecnica, ma direi che il calcio italiano è un po' più fisico. Spero comunque di abituarmi in fretta e di adattarmi al calcio portoghese. Sono un giocatore, direi, con doti di leadership e una buona mentalità. Mi piace lavorare in squadra e aiutare i miei compagni. Mi piace trasmettere positività a chi mi sta intorno. Inoltre, sono un giocatore molto fisico e tecnicamente dotato.

Spero che i tifosi mi accolgano calorosamente, che io vi porti positività e che veniate a vedere le partite allo stadio. E spero che potremo vivere insieme grandi momenti e una stagione meravigliosa".

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