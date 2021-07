Conferme dalla Germania: l'Eintracht vuole Hauge. Affare non legato al futuro di Kostic

vedi letture

Piovono conferme sull'interesse dell'Eintracht per Jens Petter Hauge. Secondo quanto riferito da Kicker, il club di Francoforte è intenzionato a fare sul serio per l'esterno norvegese: un affare che i tedeschi intendono chiudere a prescindere dal futuro di Filip Kostic, che potrebbe invece compiere il percorso inverso e trasferirsi in Serie A.