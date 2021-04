Consigli: "Oggi il Sassuolo ha battuto il Milan a San Siro e questo è il bello del calcio..."

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ai microfoni di 'Sky' ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Milan: "Sicuramente questo momento è bello, siamo venuti a giocare a viso aperto contro una squadra forte e ci siamo meritati la vittoria".

De Zerbi ha detto che nella vita bisogna prendere posizione.

"Il mister con noi è un libro aperto, ci dice sempre il suo pensiero. Sappiamo sempre quello che pensa e il significato delle sue parole è bello, oggi una squadra piccola ha battuto il Milan a San Siro e questo è il bello del calcio. Spero si appianino sempre più le differenze tra le big e le piccole, perché più il calcio è equilibrato e più è bello..."

Raspadori oggi ha spaccato la partita.

"E' un ragazzo d'oro e serio. Se lo merita, è cresciuto qui e tutto quello che sta ottenendo se lo sta meritando".

Chi rischia per il quarto posto?

"Mah, spero che la squadra con più benzina sia il Sassuolo e quella con meno la Roma per andarli a prendere. Poi quello che accade più avanti in classifica non ci interessa... Noi speriamo di poter alimentare il nostro sogno".