Conte: "Conta vincere. Per l'estetica poi andiamo tutti a un centro estetico per un lifting..."

Vincere attraverso il bel calcio non è una priorità per Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter, che oggi ha battuto il Sassuolo con il 32% di possesso palla, l'ha detto a chiare lettere nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' dopo il decimo successo consecutivo in campionato, quello che ha portato i nerazzurri a +11 sul Milan secondo in classifica dopo 29 gare. "Per quanto riguarda l'estetica credo che l'Inter abbia giocato anche ottime gare. Noi abbiamo fatto una Champions importante, recuperando anche col Real Madrid dallo 0-2 al 2-2 e abbiamo vinto in casa del 'Gladbach disputato una gran bella partita, ma del gioco mostrato non è fregato nulla a nessuno. Poi alla fine tutti sono bravi a parlare di bel gioco, ma ciò che resta è che sei uscito dalla Champions... Noi abbiamo un obiettivo e l'estetica se arriva è bene, altrimenti amen, l'importante è lo Scudetto. Per l'estetica, poi andiamo tutti a un centro estetico e faremo un lifting".

