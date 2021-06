Conte e il futuro: "Anno sabbatico non voluto. Continuerò a studiare e ad aggiornarmi"

Nella sua intervista a Radio Rai, Antonio Conte ha parlato anche del suo futuro e della stagione che sta per iniziare senza che lui abbia un posto in panchina: "Sarà un anno in cui cercherò di studiare e continuare ad approfondire determinate situazioni. Voglio sfruttare la massimo questa situazione non voluta. Ma va bene così, sfrutterò il periodo per stare con la famiglia e per guardare calcio, che si evolve sempre e va avanti".