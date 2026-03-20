Conte può credere allo scudetto? Forse, ma servono 27 punti per provare a sperare

L’Inter frena, il Napoli si avvicina anche se resta lontano. Il duello scudetto, nelle ultime settimane, è stato spesso considerata ristretto ai nerazzurri e al Milan, che perdendo a Roma con la Lazio non ha approfittato del passo falso interista con l’Atalanta. Chi ha rosicchiato due punti, invece, è la squadra di Antonio Conte, che questa sera aprirà le danze della 30ª giornata in quel di Cagliari: nove punti di ritardo sono tanti, forse troppi. Ma i campioni d’Italia in carica, se non altro, ci possono provare.

27 punti per provarci. Potenzialmente, il Napoli può chiudere a 86: più che sufficienti per lo scudetto, per trovare una quota più alta bisogna tornare indietro addirittura al 2017/2018, quando proprio i campani chiusero secondi a 91. Per centrare il traguardo, però, serve un percorso netto: nove vittorie su nove. Non è così impossibile: da qui alla fine, Conte ha oggettivamente un calendario alla portata. L’unica trasferta in casa di una big è quella a Como, mentre Milan, Lazio e Bologna (le uniche altre in top 10) dovranno tutte andare al Maradona.

Uno scenario improbabile, non impossibile. Del resto, se in un qualsiasi momento della stagione si fosse chiesto a Cristian Chivu e in generale all’ambiente dell’Inter, quale fosse l’avversaria più temuta, la risposta non sarebbe mai stata il Milan di Allegri. Ma il Napoli di Conte.