Copenaghen, Richardson out dai convocati. Svensson: "Scelta tecnica, resterà qui"

Non è un momento facile quello che sta vivendo Amir Richardson al Copenaghen. Il centrocampista a gennaio si è trasferito in Danimarca dalla Fiorentina con la formula del prestito secco, ma non sta trovando quella continuità a cui auspicava. Domenica addirittura il classe 2002 non è stato convocato nella vittoriosa trasferta in casa del Renders e l'allenatore Bo Svensson ne ha parlato in conferenza stampa dopo la partita.

Il tecnico danese ha minimizzato, chiarendo subito che non è stata una decisione dettata da motivi comportamentali: "È una scelta tecnica, legata alla composizione della rosa e alle valutazioni tattiche, non un problema disciplinare o extra-sportivo". Svensson ha infine concluso: "Ho parlato con Amir e resterà a disposizione del club fino al termine del prestito".