Richardson lascia la Fiorentina per il Copenaghen, mancano solo gli annunci. I dettagli

Questo calciomercato di gennaio vede la Fiorentina in grande fermento e come una delle squadre più attive, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Con particolare focus dedicato al centrocampo, in assoluto il reparto che si appresta ad uscire maggiormente rivoluzionato dal mese di trattative invernali, rispetto a quello che era il suo status prima del via.

Per un Fabbian che arriva al posto di Sohm con i due che si scambieranno le maglie di Bologna e Fiorentina che indossavano fino ad oggi, c'è anche un altro interprete del centrocampo gigliato che sta per lasciare il Viola Park per andare a raccogliere un minutaggio superiore da qualche altra parte.

Il riferimento è ad Amir Richardson, classe 2003 ormai a un passo dal trasferirsi al Copenaghen. Come rivelato già nelle scorse ore qui su TMW, è stato definito il passaggio in prestito con diritto di riscatto del marocchino nella società della capitale danese, che avrà dalla sua l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Nel caso in cui dovesse essere attivata, porterebbe il totale della cifra investita nell'affare a circa 10 milioni di euro. Le fumate bianche del caso sono già arrivate tutte, adesso si attendono solamente di fatto gli annunci ufficiali.