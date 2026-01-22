Ufficiale Richardson riparte dal Copenaghen: "Non ho giocato molto, ora voglio fare la differenza"

Il Copenaghen ha ufficializzato da poco l'acquisto di Amir Richardson dalla Fiorentina. Come si legge dal comunicato ufficiale, l'operazione si conclude con la formula del prestito e ci sarà anche un diritto di riscatto, come risulta da TMW.

Di seguito le dichiarazioni del calciatore al sito della società danese: "È un bene per me venire all'FC Copenhagen. È un grande club che lotta per i trofei e sta ottenendo ottimi risultati a livello europeo. So che in passato c'è stato il desiderio di portarmi al club, ed è gratificante che ora ci siano riusciti. Ho avuto delle ottime conversazioni con la dirigenza del club e abbiamo discusso di come posso mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Mi sento sicuro e ottimista e non vedo l'ora di iniziare".

Infine si toglie anche un sassolino dalla scarpa: "Non ho giocato molto negli ultimi sei mesi e non vedo l'ora di dare il mio contributo e fare la differenza per la mia squadra. Darò tutto quello che ho per integrarmi nella squadra e lasciare un'impressione positiva con la maglia bianca". Il centrocampista indosserà il numero 25.