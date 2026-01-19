TMW Richardson verso il Copenaghen, i dettagli del possibile trasferimento dalla Fiorentina

Non solo acquisti, perché in queste ore la Fiorentina sta definendo anche delle uscite dalla propria rosa nella rivoluzione che la società toscana sta portando avanti nel calciomercato di gennaio. In particolare, è il reparto di centrocampo quello che si appresta a vedere il maggior numero di modifiche.

Un giocatore della Fiorentina già con le valigie in mano da diverso tempo è Amir Richardson. Il centrocampista marocchino sembrava destinato al Nizza, club della città in cui è nato, ma nei giorni scorsi le trattative tra i viola e la società della Costa Azzurra si sono arenate. Ad approfittarne potrebbe essere stato in maniera decisiva il Copenaghen, che sembra aver dato l'accelerata giusta.

Come raccolto da TMW, la trattativa tra la Fiorentina e il Copenaghen per Richardson procede nel modo giusto e potrebbe arrivare al traguardo per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Non c'era solamente la società della capitale danese sulle tracce di Richardson, che vanta numerosi estimatori in Francia ed era finito nel mirino anche del Brest. Ma il suo futuro sembra essere a Copenaghen.