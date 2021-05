Coppa Italia alla Juve! Marchisio: "Chi parla di fallimento dovrebbe guardare in casa propria"

Via Twitter, anche Claudio Marchisio esulta per la Coppa Italia vinta dalla Juventus: “Due trofei possibili su quattro raggiunti. E saranno sempre in tanti a dirci che abbiamo fallito quest'anno. Fossi in loro guarderei molto in casa propria, perché ci sono tante ragnatele da togliere”.