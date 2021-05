Cosa manca all'Inter per fare bene in Champions? Lautaro: "I dettagli fanno la differenza"

vedi letture

Cosa manca per fare bene in Champions? Nel nostro campionato i dettagli non spostano una partita, ma in Champions fanno la differenza". Nella lunga intervista a Sky Sport, Lautaro Martinez, parla così del cammino europeo dell'Inter: "Dobbiamo essere più attenti in quello e fare uno step in quel senso".