Cosenza (ass. Infrastrutture Napoli): "Il 'Maradona' è ancora in corsa per Euro2032"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza ha parlato del "Maradona": "Siamo appena usciti dalla riunione con i vertici della FIGC per discutere di tutti i punti centrali del nostro progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona - riporta TuttoNapoli.net -. Nel corso della riunione da parte dei rappresentanti della FIGC ci sono state chieste alcune modifiche e correzioni del nostro piano di progettazione. Il tema adesso rimane quello di presentare un progetto entro la data del 31 luglio del 2026. Napoli è ancora pienamente dentro la corsa per essere una delle cinque città che ospiterà le partite di Euro 2032. Ad ottobre noi sapremo i nomi delle cinque città italiane che ospiteranno gli Europei, fino a quel momento Napoli è ancora in corsa.

A maggio faremo un altro incontro con la UEFA per presentare un progetto definitivo e approvato della riqualificazione del Maradona. I rappresentanti della FIGC ci hanno chiesto delle piccole correttive al nostro progetto, soprattutto sugli spalti e sulla divisione dei flussi. Queste sono problematiche che noi risolviamo in una settimana.

Il discorso è tutto concentrato se riusciremo entro il 31 luglio 2026 a presentare un progetto approvato e a quel punto saremo ancora in lizza, se, invece, non sarà così, allora non lo saremo. I rappresentanti della FIGC mi sono sembrati molto cordiali e disponibili. Dopo di che, se vogliono avere la soddisfazione di bocciare un professore universitario, lo possono fare tranquillamente (ride; ndr)".