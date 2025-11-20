L'assessore Cosenza: "Un miliardo per il nuovo San Siro, a Napoli servono 500 milioni"

L'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli Edoardo Cosenza è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, aggiornando sulla situazione legata al nuovo stadio: "Ci sono varie problematiche nell'area individuata per la costruzione di un nuovo stadio nella zona del mercato Caramanico. Siamo favorevoli come Comune all'investimento che Aurelio De Laurentiis vuole fare per il nuovo stadio, ma ora ci sono delle problematiche tecniche".

Cosenza prosegue: "Questo non vuole dire che non possano essere superate. Se i progettisti risolvono tutte le questioni che abbiamo sollevato il nuovo stadio si può fare. Non è vero che il Comune ha detto no, ma si è sollevata una serie di problematiche tecniche che vanno affrontate. Ci sono sotto il suolo dei collettori fognari, ad esempio, che rappresentano un problema. Però tutto è superabile, anche se costerà. A me sembrano pochi 250 milioni di euro. A Milano il nuovo San Siro si fa con un miliardo".

Infine si è espresso sulla fattibilità dell'investimento: "A Milano i due club spendono 198 milioni solo per comprare il Meazza da abbattere. L'investimento aggiuntivo è di un altro miliardo. Senza un investimento di almeno 5-600 milioni la vedo dura".