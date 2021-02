Cosmi controtendenza: "Bentancur? Nell'1-0 del Porto alla Juve c'è tanto di Szczesny"

vedi letture

Ospite di Sky Sport 24, Serse Cosmi dice la sua sulla sconfitta della Juventus col Porto in Champions e in particolare sull'1-0, arrivato dopo un pasticcio di Rodrigo Bentancur. Non l'unico colpevole, per Cosmi: "È inammissible. In quel gol c'è tanto di Szczesny. Il suo posizionamento è sbagliato nel momento in cui dà la palla a Bentancur, se si parte dal basso ti devi mettere in condizione di poter poi ricevere e rinviare la palla".