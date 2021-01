Crack Simakan, e ora? Il punto sul difensore Milan, tra il primo obiettivo Kabak, Badé e Tomori

Mohamed Simakan ha fatto crack. L'infortunio patito contro il Lens è stato più grave del previsto. Nonostante le rassicurazioni fornite dopo la gara dall'allenatore dello Strasburgo e ieri sera dall'entourage, le indiscrezioni arrivate dalla Francia sono confermate. Anzi: il difensore dovrà sottoporsi ad artroscopia e resterà fuori per due mesi. Di fatto sembra destinato a saltare il passaggio al Milan a gennaio, col giocatore che è comunque nel mirino del RB Lipsia che vuole opzionarlo ora per prenderlo in estate come erede di Dayot Upamecano.

E il Milan Il primo nome della lista resta Ozan Kabak dello Schalke 04. È sempre lui il pallino della dirigenza rossonera e pare che il club tedesco sia pronto ad abbassare le richieste. Contatti per il turco, primo obiettivo, l'alternativa emersa ieri è Fikayo Tomori del Chelsea che i Blues potrebbero liberare in prestito. L'altro nome, sempre in Francia, è Loic Badé del Lens. Nella shortlist rossonera c'è anche Kamil Piatkowski del Rakow, monitorato però più per la prossima stagione.