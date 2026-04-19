Cremonese, Bonazzoli: "Il destino ha voluto che non segnassi. La pressione aumenta"

"Otto tiri senza segnare? Forse era destino. Ci sono delle volte in cui ti gira bene, altre volte in cui ci provi in tutti i modi e il pallone non vuole entrare. Sono dispiaciuto perché potevo fare meglio, c’è stata anche una bella parata del loro portiere. Siamo rammaricati perché la prestazione è stata positiva, non è semplice scendere in campo quando il numero di partite diminuisce e la pressione aumenta. Vogliamo a tutti i costi la salvezza e faremo di tutto per portare a casa l’obiettivo". Queste le parole dell'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli a DAZN.