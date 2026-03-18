Cremonese, prima seduta in archivio per Giampaolo. Ecco tutto il suo staff
Dopo l'ufficialità, è arrivato anche il primo allenamento per Marco Giampaolo come nuovo allenatore della Cremonese al posto dell'esonerato Davide Nicola. Di seguito la nota del club grigiorosso con annesso lo staff del nuovo allenatore:
"È iniziata questo pomeriggio la seconda avventura in grigiorosso di mister Marco Giampaolo, che dopo aver incontrato i giocatori ha dato il via alla sessione giornaliera sul campo numero 4 insieme al proprio staff: una volta conclusa l’attivazione a secco sono stati svolti esercizi di possesso palla e lavori tecnico-tattici".
Ecco i volti nuovi dello staff grigiorosso di mister Giampaolo:
Allenatore: Marco Giampaolo
Vice-allenatore: Francesco Conti
Allenatore dei portieri: Daniele Battara
Collaboratore tecnico: Fabio Micarelli
Preparatore atletico: Samuele Melotto
Match Analyst: Alcide Di Salvatore
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP