Cruz: "Mancini ha cambiato la mentalità dell'Inter, sapevo che potevo entrare nella storia"

Julio Ricardo Cruz ha giocato a lungo nell'Inter e con grandi risultati. L'ex centravanti argentino ha parlato a Radio TV Serie A della sua avventura in nerazzurro, spiegando i passi fatti per arrivare al top: "Sapevo che potevo entrare nella storia, siamo arrivati in un’Inter che non è quella che è stata dopo. Con Mancini c'è stato un cambio nella mentalità dell’Inter e ad altri giocatori è cambiato tutto".

Cruz ha poi proseguito, elencando i suoi trionfi: "Abbiamo vinto una Coppa Italia e da lì è iniziato il percorso, sono arrivati una Supercoppa Italiana e gli Scudetti. Se uno arrivava in un’Inter così sapevo di poter entrare nella storia e così è stato".

Cruz in carriera vanta 197 presenze e 75 gol con l'Inter, 111 apparizioni e 51 reti con il Feyenoord, 99 gettoni e 30 centri con il Bologna, 30 incontri e 4 gol con la Lazio e 4 sfide con il River Plate. Inoltre è sceso in campo 22 volte con l'Argentina, segnando 3 reti. Nel suo palmares annovera 4 Serie A, 2 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana, un'Eredivisie, una Supercoppa Olandese e 2 campionati argentini.