L'ex Inter Cruz: "Tante critiche dai giornalisti per Chivu, si è meritato il titolo con il lavoro"

A pochi minuti dal match point Scudetto contro il Parma, l'ex attaccante dell'Inter Julio Ricardo Cruz parla così ai microfoni di Inter TV:

"È una partita che sicuramente noi aspettiamo più degli avversari, c’è questo traguardo che aspettiamo da un mese e che adesso è vicino. Il Parma ha fatto i punti che gli servivano per la salvezza, servirà ovviamente fare attenzione ma noi ovviamente ci prepariamo per la festa. L’Inter ha dimostrato in tutto questo campionato di avere qualità, ha fatto tanti gol, tutti ci rispettano, oggi siamo lì perché abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio. Oggi abbiamo il traguardo a un passo, sono felice per Cristian perché ha lottato tantissimo per arrivare a questo punto. Io come tutti i tifosi me la godo, stasera vogliamo gioire per uno Scudetto atteso. C’è rammarico per l’anno scorso, abbiamo perso per un punto, ma ora siamo pronti a festeggiare”.

Ancora su Chivu: "Quando è arrivato forse non sperava in uno Scudetto così, se lo è meritato col lavoro. È stato tanto criticato dai giornalisti, lui sa che è un momento felice per la sua carriera. Non è facile alla prima esperienza, penso che stasera sarà pieno di gioia".