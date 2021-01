D'Aversa parla chiaro: "Oggi saremmo retrocessi, ma non possiamo giocare con la paura"

Come si dà la sterzata? È questa una delle domande che sono state poste a mister Roberto D'Aversa nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: "Contro la Sampdoria abbiamo visto in video le situazioni create e subite, la differenza sta nella determinazione che alla fine ti porta a ottenere un risultato positivo o meno. La nostra autostima non è al massimo, dobbiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo resettare tutto perché le negatività puoi portartele in campo. Domani affrontiamo una squadra forte, che dieci giorni fa ha fatto sei gol alla Fiorentina. Ragioniamo su questo, le partite proibitive sul campo possono dire il contrario. Non mi interessano le difficoltà, dobbiamo andare in campo al 100%".

Come cambia la gestione mentale?

"Non bisogna ragionare sul passato ma sulla nostra posizione di classifica, che in questo momento ci vede retrocessi. Dobbiamo fare le cose senza assilli, ci sono delle difficoltà e non possiamo permetterci di compromettere tutto andando in campo con il pensiero di non sbagliare. Non dobbiamo ripetere gli errori. Se analizziamo la partita con la Samp, nel primo tempo abbiamo avuto tre palle gol e non abbiamo segnato, mentre abbiamo preso due gol per cose concesse da noi".