Da Akè a Khedira: il comunicato della Juventus con tutte le operazioni definite a gennaio

Con un comunicato, la Juventus ha riassunto tutte le operazioni di mercato definite nella finestra invernale di calciomercato. Anche se non sono arrivati innesti immediati per la prima squadra il club campione d'Italia ha comunque finalizzato 20 operazioni per il settore maschile tra uscite, prestiti, rescissioni e acquisti per l'Under 23 e sei operazioni - tutte in uscita - per quello femminile. Di seguito il quadro completo.

SETTORE MASCHILE

Marley AKE’ – acquisizione definitiva da Olympique de Marseille (FRA);

Gabriele BOLOCA - risoluzione cessione temporanea a Monza;

Luca COCCOLO - cessione temporanea con opzione-controopzione a Cremonese;

Mattia COMPAGNON - acquisizione temporanea con opzione da Udinese;

Abdoulaye DABO - acquisizione temporanea con opzione e obbligo riscatto da FC Nantes (FRA);

Davide DE MARINO - acquisizione definitiva da Pro Vercelli;

Wesley DE OLIVEIRA ANDRADE - cessione temporanea a Sion (CHE);

Stefano GORI – cessione temporanea a Pisa;

Sami KHEDIRA - risoluzione consensuale contratto;

Christopher LUNGOYI - acquisizione definitiva da Lugano (CHE);

Christopher LUNGOYI - cessione temporanea biennale a Lugano (CHE);

Rolando MANDRAGORA – risoluzione della cessione temporanea a Udinese;

Rolando MANDRAGORA – cessione temporanea biennale con diritto di recesso, opzione e obbligo di riscatto a Torino;

Kevin MONZIALO - cessione definitiva a Lugano (CHE);

Nicola MOSTI – risoluzione dell’acquisizione temporanea da Monza;

Giulio PARODI - cessione definitiva a Pro Vercelli;

Emanuele PECORINO - acquisizione definitiva da Catania;

Elia PETRELLI – cessione definitiva a Genoa;

Manolo PORTANOVA – cessione definitiva a Genoa;

Nicolò ROVELLA – acquisizione definitiva da Genoa;

Nicolò ROVELLA – cessione temporanea biennale con diritto di recesso a Genoa;

Daniele RUGANI – risoluzione della cessione temporanea a Stade Rennais (FRA);

Daniele RUGANI – cessione temporanea a Cagliari;

Franco TONGYA – cessione definitiva a Olympique de Marseille (FRA);

SETTORE FEMMINILE

Gaia DISTEFANO – trasferimento temporaneo a CHIEVO VERONA WOMEN

Nicol GIANESIN – trasferimento temporaneo a TAVAGNACCO

Maria Letizia MUSOLINO – trasferimento temporaneo a SAN MARINO ACADEMY

Vanessa PANZERI – trasferimento temporaneo a SASSUOLO

Lorenza SCARPELLI – trasferimento definitivo a CITTADELLA

Sabrina TASSELLI – trasferimento definitivo a NAPOLI FEMMINILE