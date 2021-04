Da Allegri e Sarri a Juric e Italiano, passando per l'estero: Roma, la wishlist per il post-Fonseca

Il futuro di Paulo Fonseca resta in bilico e, forse, nemmeno l'eventuale vittoria in Europa League potrebbe bastare per proseguire la sua avventura con la Roma. Pertanto, il GM Tiago Pinto continua a guardarsi intorno. Con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri in cima alla lista delle preferenze e i contatti con Sergio Conceiçao e Ruben Amorim, Il Messaggero riporta che il dirigente giallorosso starebbe monitorando anche i profilo di Ivan Juric e Vincenzo Italiano.