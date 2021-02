Da capitano a capitano, De Rossi: "Pellegrini sta facendo il passo in avanti che gli si chiedeva"

Viaggio tra passato, presente e futuro per Daniele De Rossi che - intervenuto durante la diretta Twitch su "BoboTv" - ha parlato anche di alcuni singoli dell'attuale Roma: "Pellegrini? Sta facendo il passo in avanti che gli si chiedeva, si sta ritagliando uno spazio da leader. Da quando non fa più il trequartista vedo tanta concretezza con prestazioni da parte sua di alto livello. Se può essere l'erede mio e di Totti? Ci sta provando, sicuramente è uno che si prende le sue responsabilità, non ha paura".Villar? E’ forte. Ma fin dai primi scampoli di partita mi ha sempre dato l’impressione di saper cosa fare col pallone fra i piedi".