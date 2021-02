Da Inter-Palermo fino all'ultima vittoria del Napoli: così le ultime 10 finali di Coppa Italia

Dieci anni fa, che sembra un secolo, la finale di Coppa Italia a Roma tra Inter e Palermo. In questi anni, poi, retrocessioni e fallimento dei rosanero, in mezzo anche una finale (persa) dalla Fiorentina, quella dell'Atalanta contro la Lazio e i successi delle big italiane. Ecco come sono andate le ultime dieci finali di Coppa Italia. In attesa di Juventus-Atalanta.

2010/2011 Inter-Palermo 3-1

2011/2012 Juventus-Napoli 0-2

2012-2013 Roma-Lazio 0-1

2013/2014 Fiorentina-Napoli 1-3

2014/2015 Juventus-Lazio 2-1 dts

2015/2016 Milan-Juventus 0-1 dts

2016/2017 Juventus-Lazio 2-0

2017/2018 Juventus-Milan 4-0

2018/2019 Atalanta-Lazio 0-2

2019/2020 Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr)