Da punto fermo a incognita: Bentancur non è più incedibile, la Juventus valuterà le offerte

vedi letture

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Rodrigo Bentancur non è più considerato incedibile dalla Juventus e in caso di offerta interessante potrebbe partire. Con Sarri era un punto fermo, ma non sta avendo lo stesso rendimento con Pirlo. La Juve ha già ammortizzato il suo acquisto e un'offerta da 35 milioni in su garantirebbe una ricca plusvalenza.