Da Sarri a Giampaolo e Vieira: le ultime e gli incontri fissati per il domino tecnici di Serie A

Ci siamo. Siamo nella settimana in cui si risolverà il domino degli allenatori della Serie A. Oggi, per esempio, potrebbe e dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca tra Maurizio Sarri e la Lazio. Che dopo un lungo corteggiamento, altre ipotesi e alcuni depistaggi, vuol chiudere sull'allenatore che ha voglia di rientrare e che si è liberato dalla Juventus. La Sampdoria, che non riesce a sbrogliare la matassa Alessio Dionisi con l'Empoli, ha in programma a breve un nuovo contatto per provare a definire Patrick Vieira in panchina. Un testa a testa con l'allenatore azzurro ma la riluttanza di Corsi a liberarlo ha fatto propendere Ferrero, al momento, per il francese. A proposito di Samp: Claudio Ranieri dovrebbe essere il prossimo tecnico del Lille campione di Francia.

Dopo essersi liberato dal Cagliari, è attesa la firma e l'ufficialità di Eusebio Di Francesco come prossimo allenatore dell'Hellas Verona. Il Sassuolo tra oggi e domani, proverà a definire lo sbarco per il dopo De Zerbi di Marco Giampaolo mentre è in programma a breve un summit anche tra Udinese e Luca Gotti: la sensazione è che le parti andranno avanti insieme anche se l'alternativa Rolando Maran è presente.