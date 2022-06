Da Vidal a Mkhitaryan. L'armeno adesso è l'insidia reale per i titolarissimi dell'Inter

vedi letture

Se nei suoi due anni all'Inter si è visto raramente il vero Vidal e, di conseguenza, soprattutto nella passata stagione il centrocampo Barella-Brozovic-Calhanoglu ha trovato pochi rivali, l'ingresso di Mkhitaryan, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è da considerarsi a tutti gli effetti quello di un titolare aggiunto. Il parallelo tra cileno e armeno regge, due grandissimi campioni, in una inevitabile fase calante della propria carriera, ma con un bagaglio di esperienza e trofei che fa comodo ad ogni allenatore, con Inzaghi si augura che con un Mkhitaryan in più nel motore la sua Inter non rischi più di ingolfarsi.