Dal Benevento alla Roma: il calendario del Napoli da qui alla sosta

Mese fondamentale sia per il destino di Gennaro Gattuso, a parole non a rischio ma con un piede e mezzo verso la porta per la prossima stagione, sia per il Napoli che deve agguantare il quarto posto come unico e ultimo obiettivo stagionale dopo le sconfitte contro Atalanta e Granada. Tre gare relativamente semplici con Benevento, Sassuolo (fuori casa) e Bologna, poi tre appuntamenti difficilissimi in una settimana. Il 14 contro il Milan, il 17 per la Juventus, infine il 21 contro la Roma. Non saranno tre settimane banali, perché il rischio di esonero, qualora non dovessero arrivare i risultati può non essere basso.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI

28-02 Napoli-Benevento

03-03 Sassuolo-Napoli

07-03 Napoli-Bologna

14-03 Milan-Napoli

17-03 Juventus-Napoli

21-03 Roma-Napoli