Dal Milan al Napoli: il calendario della Roma da qui alla sosta

Partenza con il Milan di Stefano Pioli, conclusione con il Napoli diGennaro Gattuso. Saranno tre settimane fondamentali per la Roma di Paulo Fonseca, arrivata agli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, ma che affronterà sfide complicate come la Fiorentina al Franchi, il Genoa imbattuto di Ballardini, il Parma all'ultima spiaggia il 14 di marzo in mezzo alla doppia gara contro gli ucraini nelle coppe europee. La corsa verso il quarto posto della Roma avrà quindi la giusta dimensione dopo queste giornate, non così semplici: la Roma gioca ogni tre giorni.

IL CALENDARIO DELLA ROMA

28-02 Roma-Milan

03-03 Fiorentina-Roma

07-03 Roma-Genoa

11-03 Roma-Shakhtar Donetsk

14-03 Parma-Roma

18-03 Shakhtar Donetsk-Roma

21-03 Roma-Napoli