Dal Pino: "Stiamo chiudendo coi Fondi, operazione importante per canale della Lega e diritti tv"

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Sabato Sport', in onda su Radio Rai, soffermandosi anzitutto sulla trattativa con i Fondi Cvc-Advent-Fsi: "La fumata bianca è molto vicina. Abbiamo approfondita gli ultimi dettagli contrattuali, ci aspettiamo un risultato finale entro pochi giorni dopo l'Epifania. La nostra Lega così cambierà in positivo. C'è unanimità di consenso da parte di tutte le società sulla divisione tra ruoli sportivi e ruoli della media company".

Il canale della Lega si fa. Il numero uno del nostro massimo campionato racconta anche di voler perseguire l'idea di un canale della Lega attraverso cui gestire i diritti televisivi: "Quest'anno il nostro calcio perde circa 600 milioni, è evidente che l'ingresso di un miliardo e 700 milioni per il 10% della media company rappresenta un sollievo finanziario importante, ma quest'operazione va valutata per il suo contenuto strategico per la possibilità di ragionare sulla produzione di un canale proprio e sulla gestione dei diritti televisivi".

Tifosi negli stadi e vaccinazioni. Il presidente Dal Pino, poi, nel corso del suo intervento si è soffermato anche sui temi vaccinazioni e tifosi negli stadi: "Penso che si debba fare andare allo stadio i cittadini vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione degli atleti non entro nel merito, decide il Governo. Per gli stati abbiamo presentato un piano di 300 pagine per far tornare i tifosi in piena sicurezza, con una capienza degli impianti ridotta al 20-30% degli stessi, ma dal Governo non abbiamo ricevuto risposta, neanche una chiamata".