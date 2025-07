Ufficiale AlbinoLeffe, fatta per Andrea Mandelli. Accordo fino al 30 giugno 2027

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Mandelli, centrocampista classe 1997, sino al 30 giugno 2027.

Nativo di San Benedetto del Tronto (AP), il giocatore - nella stagione appena terminata - ha collezionato un totale di 26 presenze, mettendo a referto 8 assist, con la maglia del Carpi (Serie C - Girone B).

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Sassuolo, dopo la parentesi a Cesena (Stagione 2015/16 in Primavera) e le esperienze in Serie D con Castelvetro e Crema, Mandelli ha debuttato tra i professionisti con la Giana Erminio nell'annata agonistica 2018/19. Dopo aver indossato - nella massima serie dilettantistica, tra il 2019 e il 2023 - anche le maglie di Correggese, Crema e Desenzano, è approdato a Carpi, club con cui nell'ultimo biennio ha vinto il Girone D della Serie D 2023/24 e centrato la salvezza in Serie C NOW 2024/25, distinguendosi come uno dei pilastri del centrocampo emiliano.