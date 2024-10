Ufficiale Dal ritorno alla Roma alla terza divisione greca: Manolas riparte dal Pannaxiakos

Kostas Manolas ha trovato finalmente una squadra. L'ex difensore della Roma, infatti, ha firmato ufficialmente con il Pannaxiakos, club di terza divisione greca. Ricordiamo che il classe 1991, appena qualche mese fa, Manolas era stato accostato alla Roma per un incredibile ritorno.

Il comunicato ufficiale del club greco

"Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l'arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas. Il giocatore ha indossato la maglia AEK, dell'Olympiacos, Roma, Napoli e ha onorato la maglia della Nazionale Greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l'Europa, rafforzerà l'impegno di Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas".