Dal Torino al Bologna: il calendario della Juventus da qui alla fine della stagione

vedi letture

Fuori dalla Champions League, la Juventus potrà di fatto fare come l'Inter: viaggiare su un unico binario. Un solo impegno, eccezion fatta per la finale di Coppa Italia del 19 maggio, su cui tentare la rimonta sui nerazzurri. Dieci attualmente i punti di distanza, con entrambe le squadre che devono giocare undici partite, una in più rispetto a Milan e Atalanta. Calendario duro per la Juve: subito il derby, poi il Napoli in casa, tra le trasferte ci sono Bergamo, Firenze, poi il Milan in casa e alla penultima lo scontro diretto contro Conte.

03.04 Torino-Juventus

07.04 Juventus-Napoli

11.04 Juventus-Genoa

18.04 Atalanta-Juventus

21.04 Juventus-Parma

25.04 Fiorentina-Juventus

02.05 Udinese-Juventus

09.05 Juventus-Milan

12.05 Sassuolo-Juventus

16.05 Juventus-Inter

19.05 Atalanta-Juventus (finale Coppa italia)

23.05 Bologna-Juventus