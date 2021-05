Dall'Inghilterra: Inter e Juve più lontane per Aguero, Barça in contatto costante con gli agenti

Il Barcellona fa sul serio per Sergio Aguero. A confermarlo è l'emittente Sky Sports UK, secondo la quale i blaugrana sarebbe ormai da tempo in contatto con gli agenti del "Kun" per portarlo in Catalogna a parametro zero la prossima estate. Il recordman di gol col Manchester City è in scadenza di contratto ed è stato accostato alle principali big europee, italiane comprese (Inter e Juve), ma il suo connazionale Lionel Messi - si legge - potrebbe giocare un ruolo decisivo per convincerlo a firmare col Barça.