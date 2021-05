Dalla Francia: Claudio Ranieri può diventare l'allenatore del Lille campione di Ligue 1

Dopo aver salutato Christophe Galtier, i campioni di Francia del Lille sono alla ricerca di un nuovo allenatore. E secondo FootMercato il nome buono per la panchina potrebbe essere quello di Claudio Ranieri. In uscita dalla Sampdoria, Ranieri sarebbe stato già contattato in queste ore, anche se una scelta definitiva non è ancora stata fatta dalla società francese. In corsa oltre a Ranieri ci sono anche Patrick Vieira, Laurent Blanc e Fatih Terim.