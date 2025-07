Dalla Francia: il Milan apre la trattativa per Mateta, ma il Crystal Palace spara alto

La convocazione agli ultimi Giochi Olimpici con la Nazionale francese ha cambiato prospettive in Jean-Philippe Mateta. L’attaccante classe '97, secondo quanto rivelato da L'Equipe, ha l’ambizione di entrare nella nazionale maggiore in vista della prossima Coppa del Mondo 2026 e per farlo si è convinto del fatto di dover lasciare il Crystal Palace per compiere un salto di livello.

Sì, ma dove? Secondo il quotidiano francese, a due anni dalla fine del suo contratto, il Milan avrebbe avviato delle trattative per ingaggiare Mateta. Alla ricerca di un centravanti, con le voci ricorrenti su Vlahovic, il club rossonero sarebbe attratto dalla prospettiva di lavorare sotto la guida di Massimiliano Allegri, ma il prezzo richiesto dal club inglese avrebbe raffreddato la pista.

Si parlerebbe di più di 30 milioni di euro, cifra eccessiva per chi, come il Milan, è rimasto fuori dalle coppe europee. Il budget per il mercato non è illimitato e per questo, in caso di fallimento del colpo Mateta, ci sarebbe proprio Vlahovic come piano B visto che la Juventus non aspetta altro che la cessione - ha un solo anno di contratto e rischia di partire a zero. Altrimenti ci sarebbe anche il nome di Embolo del Monaco in ballo, al prezzo di 15 milioni di euro fissato dai monegaschi.

Jean-Philippe Mateta ha concluso la stagione 2024-25 con il Crystal Palace registrando un totale di 17 gol e 4 assist in 46 partite ufficiali. Di questi, 14 gol e 2 assist sono stati realizzati in Premier League, mentre ha segnato 3 gol e fornito 1 assist in EFL Cup, e ha giocato 5 partite in FA Cup senza contribuire con gol o assist.