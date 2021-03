Dalla prossima stagione ecco la Conference League. Cosa cambierà con la terza competizione?

vedi letture

La Conference League sarà la terza competizione europea, che si unirà a Champions ed Europa League 22 anni dopo l'abolizione della Coppa delle Coppe, a partire dalla prossima stagione. Ma come funzionerà esattamente? A questa e ad altre domande ha risposto la UEFA in un focus speciale.

Perché è stata introdotta l'Europa Conference League?

"Perché rende l'accesso alle Coppe più facile che mai. Più partite di Coppa, più soldi per la UEFA e per i club", ha dichiarato il presidente Aleksander Ceferin. Il numero uno della UEFA ha assicurato che almeno 34 federazioni nazionali saranno rappresentate. Anche l'Europa League ne trarrà vantaggio: la fase a gironi sarà snellita, passando da 48 a 32 squadre..

Quante squadre giocheranno in Europa Conference League?

A partire dal primo turno di qualificazione, un totale di 184 squadre di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA prenderanno parte all'Europa Conference League. Ci sarà anche la vincitrice della Coppa Titano di San Marino. La sesta della Serie A si qualificherà per gli spareggi di Europa Conference League, a meno che non sia la vincente della Coppa Italia (che andrà a disputare l'Europa League). In quel caso parteciperà la settima classificata.

Come funziona l'Europa Conference League?

Dopo tre turni di qualificazione e un play-off, inizierà la fase a gironi con 32 squadre divise in otto gironi da quattro. Le otto vincitrici dei gironi si qualificheranno per gli ottavi, mentre le otto seconde affronteranno le otto terze dei gironi di Europa League, ovviamente in gara di andata e ritorno. Nessuna squadra sarà automaticamente qualificata alla fase a gironi. Oltre alle 22 squadre che otterranno il pass tramite i turni di qualificazione e i playoff (17 tramite un percorso "principale", cinque tramite un percorso "campionati"), vi accederanno le dieci formazioni eliminate negli spareggi di Europa League.

Quando si svolgeranno le partite?

Le partite di Europa Conference League si svolgeranno sempre di giovedì, agli stessi orari di quelle di Europa League, quindi 18:45 e 21. Le partite dovrebbero essere divise equamente tra le due fasce orarie.

Quali sono le date più importanti da ricordare?

La competizione prenderà il via con il primo turno di qualificazione l'8 e 15 luglio. Ad agosto sono previsti i playoff, mentre la fase a gironi è in programma tra il 16 settembre e il 9 dicembre. La prima finale si giocherà il 25 maggio a Tirana, in Albania. Che forma avrà la Coppa? Il mistero sarà svelato nelle prossime settimane.

Cosa comporta una vittoria in Conference League?

Dà diritto a un posto nella fase a gironi dell'Europa League della stagione successiva.