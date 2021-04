Dalla Spagna: Real e Barça ancora nella Superlega. La UEFA non esclude possibili sanzioni

vedi letture

Dalla Spagna, tramite Cadena COPE, arrivano nuovi ed importanti aggiornamenti in merito al progetto Superlega. L'emittente spiega che nel Comitato Esecutivo della UEFA in programma domani, fra le altre cose, si parlerà anche delle possibili sanzioni ai promotori e ai partecipanti al progetto Superlega, soprattutto per Real Madrid e Barcellona che formalmente fanno ancora parte della competizione.

Dalla UEFA non scarterebbero nessuna opzione in questo momento, compresa quella che porterebbe a sanzioni ai Blancos già in questa stagione e quindi già dalla prossima sfida contro il Chelsea nell'andata delle semifinali di Champions. Uno scenario del genere viene comunque definito come poco probabile viste le implicazioni giudiziarie che comporterebbe, ma la UEFA oggi non esclude comunque nessuna strada.