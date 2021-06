Dalla Turchia: Parma, salta Cornelius al Trabzonspor. Richieste eccessive da parte dell'agente

Secondo quanto riferisce il quotidiano turco Fanatik sarebbe saltato il trasferimento dell’attaccante Andreas Cornelius dal Parma al Trabzonspor. A far naufragare una trattativa che sembrava davvero vicina alla chiusura sarebbero state le richieste dall’entourage del calciatore giudicate eccessive dal club turco che era pronto a spingersi a offrire al classe ‘93 un ingaggio da 1,8 milioni a stagione. Appare difficile che la trattativa possa riaprirsi con il danese che ha comunque estimatori sia in Spagna (Betis Siviglia, Alaves) sia in Danimarca (Copenaghen) anche se al momento non vi sono altre trattative in corso.