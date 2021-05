Damascelli (Il Giornale) su Juve-Inter: "Che bello il calcio se non ci fossero gli arbitri"

vedi letture

"Che bello il calcio se non ci fossero gli arbitri. Guardate i bambini come si divertono a giocare a pallone, non hanno tra i piedi qualcuno che guasti loro il piacere". E' l'incipit dell'editoriale del giornalista Tony Damascelli sulle colonne de 'Il Giornale' di oggi, all'indomani di Juventus-Inter 3-2. "La coppia Calvarese-Irrati, uno in campo e l'altro al VAR. Grandissimi attori entrambi, capaci non di gestire il gioco, come dovrebbero per ruolo, ma di deciderne lo sviluppo e a volte anche il risultato: tre rigori, due espulsioni dovrebbero far pensare a una sfida acida, cattiva, con feriti e infortunati. Niente di tutto questo", ha scritto.