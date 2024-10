Daniele De Rossi cambia agente e si affida alla LIAN Sports di Fali Ramadani

Daniele De Rossi ha ufficializzato il suo nuovo agente. Si tratta della LIAN Sports Group, agenzia che come mente ha Fali Ramadani, particolarmente attivo in Inghilterra e in Italia, ma che negli ultimi anni è riuscito a espandersi anche in Spagna. Ad annunciarlo è stato un post su Instagram della LIAN. "Benvenuto nella famiglia LIAN Sports, mister Daniele De Rossi".

ll tecnico ha ancora un contratto di tre anni con la Roma, rinnovato nella scorsa estate, quando era riuscito a portare i giallorossi fino alla semifinale di Europa League poi persa contro il Bayer Leverkusen. Nelle prime quattro partite di questa stagione aveva però raccolto solamente tre punti, frutto di tre pareggi, prima dell'esonero per incomprensioni con l'ex CEO Lina Souloukou. Alcune voci vorrebbero un ritorno dell'allenatore giallorosso a Roma, anche se la circostanza appare non semplice, sebbene i Friedkin ultimamente non abbiano chiuso la porta a un rientro.

Dunque resta da capire cosa succederà. Perché in queste settimane Juric è passato attraverso a situazioni complicate, mentre questo cambio di scuderia potrebbe voler dire una maggiore apertura verso il mercato europeo di De Rossi.