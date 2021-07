Danilo è leader anche col Brasile. Per Allegri sarà una risorsa fondamentale in rosa

Non solo Euro2020 in quest’estate di calcio internazionale. In Sudamerica infatti sta andando in scena la Copa America giunta ormai alle fasi finali così come la manifestazione del vecchio continente. Tra le protagoniste il Brasile di Tite che si giocherà l’accesso alla finalissima, contro una fra Argentina e Colombia, con il Perù. E uno dei punti di riferimento dei verdeoro nella competizione è stato senza alcun dubbio il difensore della Juventus Danilo sempre in campo e, quasi sempre, dall’inizio: cinque presenze in cinque apparizioni, quattro delle quali dal primo minuto a simboleggiare l’importanza che il terzino bianconero riveste all’interno dello scacchiere carioca. La stessa avuta in quello di Andrea Pirlo a Torino e che riavrà con l’avvento di Max Allegri.

RISORSA E JOLLY - Sarri prima, Allegri poi: nel mezzo la stagione appena conclusasi con Pirlo dove è stato il giocatore più utilizzato con 3831 minuti giocati suddivisi in 46 presenze. Terzo anno nel capoluogo piemontese dopo l’arrivo dal Manchester City e terzo allenatore differente. L’ultima stagione però ha regalato un calciatore totalmente differente rispetto a quello arrivato in Italia dall'Inghilterra: leader caratteriale, tecnico e interprete dotato di un’intelligenza tattica superiore alla media. Per questo motivo, nelle difficolta, è stato l’àncora sul rettangolo verde. È partito terzino, ha fatto l’ago della bilancia in difesa, si è spostato tra i centrali di difesa quando necessario e anche nel cuore del centrocampo. Un vero e proprio jolly che Max Allegri si ritroverà in mano e potrà utilizzare a suo piacere a seconda delle gare e delle condizioni dei compagni di squadra. E non ci sono dubbi che sarà nella cerchia di quei giocatori che tanto piacciono all’allenatore livornese. Che dovrà solo aspettare qualche settimana in più rispetto al ritrovo del 14 luglio alla Continassa per allenarlo: prima Danilo deve provare a vincere la Copa America e godersi qualche giorno di vacanza.