Danilo: "Gabriel Jesus forte e intelligente. Se potessi lo porterei alla Juventus"

Uno dei nomi più caldi per l'attacco della Juventus, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Cristiano Ronaldo, è quello di Gabriel Jesus. Il compagno di Nazionale Danilo, difensore della Juventus oltreché del Brasile, ha così commentato il suo futuro: "Se consiglierei a Gabriel Jesus un'esperienza in Italia? Certo. Gabriel è forte e molto intelligente, in Italia potrebbe crescere ancora perché in A le squadre si chiudono bene ed è più difficile fare gol. Se potessi, lo porterei alla Juventus...".