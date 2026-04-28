TMW Dany Mota ha fatto 200 con il Monza. E ha detto no agli Emirati Arabi per la Serie A

Dany Mota Carvalho (27 anni) vuole tornare a giocare in Serie A nella prossima stagione, e intende farlo con il Monza, club con cui ha festeggiato le 200 presenze in partite ufficiali nell'incontro dell'ultimo fine settimana di Serie B, la vittoria per 1-0 in casa contro il Modena nella quale è subentrato per gli ultimi 20 minuti più recupero.

Dany Mota tra l'altro è un simbolo vivente del Monza, visto che è il giocatore con più presenze nella storia del club brianzolo, oltre ad essere stato il primo ad aver segnato in tutte e tre le categorie professionistiche italiane con la casacca biancorossa dei lombardi. E adesso punta a tornare in massima divisione, dove ha già totalizzato 94 gare.

Mota è sotto contratto con il Monza fino al 30 giugno 2027, per un accordo che non è stato oggetto in tempi recenti di colloqui per modificarne la durata o i termini. Nei mesi scorsi il classe 1998 ha ricevuto approcci da società degli Emirati Arabi Uniti, ma qualsiasi potenziale trasferimento è stato rinviato almeno alla prossima sessione di calciomercato estivo. In realtà però nelle idee del calciatore ci sarebbe la volontà di arrivare al termine del proprio contratto con il Monza.