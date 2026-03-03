Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Cesena-Monza: biancorossi alla caccia del primo posto in solitaria

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:12
Christian Sgura

La Serie B torna subito in campo con il quarto turno infrasettimanale della stagione e in questa 28ª giornata si sfideranno Cesena e Monza, fischio d’inizio fissato questa sera, martedì 3 marzo, alle ore 20:00 nella cornice dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
I padroni di casa continuano a lottare per un piazzamento nella zona playoff, occupando momentaneamente l’ottavo ed ultimo posto utile per gli spareggi. Il momento però per la squadra guidata da Michele Mignani è tutt’altro che positivo, con cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sette uscite. Dall’altra parte arriva una compagine, invece, sulle ali dell’entusiasmo: il Monza di Paolo Bianco, primo in classifica a pari merito con il Venezia, impegnato in contemporanea con l’Avellino. I brianzoli nelle ultime otto partite hanno vinto in sei occasioni, l’ultima in casa contro la Virtus Entella e pareggiato nelle altre due.  Nel match d’andata furono i biancorossi a spuntarla: decisiva il gol nel primo tempo di Pedro Obiang, che fissò il punteggio sull’1-0. L’ultimo precedente in Romagna prima di quello odierno risale al campionato di Prima Divisione di Lega Pro 2008/2009: Il Cesena guidato da Pierpaolo Bisoli vinse 3-0 con le reti di Giaccherini, Motta e Veronese.
A dirigere il match ci sarà Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo. I suoi assistenti saranno Scatragli e Moro, il IV ufficiale designato è Turrini. Al VAR pronta la coppia formata da Aureliano e Baroni.

COME ARRIVA IL CESENA - Mignani dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2: Klinsmann in porta, Mangraviti, Ciofi e Zaro a comporre la linea difensiva. Ciervo in pole sulla fascia destra, in mediana Francesconi, Castagnetti e Berti, con Frabotta sull’out di sinistra. In attacco alte probabilità di conferma per il duo formato da Cerri e Cristian Shpendi.

COME ARRIVA IL MONZA - Mister Bianco avrà tutti disponibili per la gara odierna, rientra nella lista dei convocati anche Forson. C’è Thiam tra i pali, nel terzetto difensivo sono in vantaggio Brorsson, Delli Carri e Carboni, con Birindelli e Lucchesi ad inseguire. Dovrebbe essere confermato Azzi sulla corsia di sinistra ed è favorito Ciurria per la titolarità sul lato opposto. In mediana potrebbe esserci spazio per Obiang, dopo il turno di riposo con l’Entella e potrebbe invece rifiatare Hernani. Più certo della titolarità Matteo Pessina. In avanti Bianco potrebbe accantonare l’attacco pesante e schierare Colpani e Mota a supporto di Andrea Petagna, in un buon momento di forma. Scivolerebbe così in panchina Patrick Cutrone.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
