Ufficiale Davide Nicola è il nuovo tecnico del Cagliari. Si completa il quadro di allenatori in Serie A

Si completa finalmente il quadro delle panchine di Serie A. Davide Nicola sposa finalmente la causa del Cagliari dopo aver salutato l'Empoli, questo il comunicato social del club sardo: "Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari. Benvenuto, Mister ❤️".

E poco dopo è arrivato il comunicato sul sito: "Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione.

Piemontese di Vigone (nato a San Giovanni di Luserna, provincia di Torino, il 5 marzo 1973), porta con sé una lunga e solida esperienza nel mondo del calcio italiano, maturata prima da calciatore e poi in panchina. Genoa, Torino e Ternana, tra le altre, sono le squadre in cui ha militato nel ruolo di difensore, chiudendo al Lumezzane.

Proprio qui inizia anche la sua carriera da allenatore sfiorando subito i play-off di Serie C. Si trasferisce poi al Livorno, in Serie B, e al primo colpo è promozione nella massima serie attraverso i play-off. Dopo la parentesi al Bari, il Crotone lo sceglie per la storica prima stagione in Serie A, culminata con la salvezza grazie ad un girone di ritorno dirompente. Udinese, Genoa e Torino (tra il 2018 e il 2021) fanno da preludio alle esperienze con la Salernitana (da febbraio 2022) e con l’Empoli (da gennaio 2024) per due permanenze in Serie A impregnate delle sue doti tecniche, tattiche e carismatiche.

La capacità di motivare i giocatori e sviluppare una strategia vincente al cospetto di ogni tipo di pressione, le qualità umane e l’empatia con il gruppo e l’ambiente sono tutte qualità che fanno di Davide Nicola una figura in grado di trasmettere valori quali perseveranza e visione a lungo raggio, cruciali per inseguire tutti insieme gli obiettivi fissati e guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Meticoloso, preparato, un vero combattente: per Nicola è ora tempo di una nuova sfida.

Benvenuto a Cagliari, Mister!".