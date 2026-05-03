Fiorentina, prima la salvezza e poi il resto: dal mercato ai rinnovi, l'agenda di Paratici

Fabio Paratici è attesi da mesi di duro lavoro, per riportare la Fiorentina ai livelli che le competono. Prima però, c'è da pensare al campo: la priorità infatti è raggiungere la salvezza aritmetica, obiettivo che può arrivare già domani facendo risultato contro la Roma. Prima verrà raggiunto il traguardo e meglio sarà, potendo poi dedicarsi al piano di rifondazione sportiva e societaria che il dirigente ha studiato insieme ai suoi collaboratori.

Come riporta il Corriere dello Sport, il primo nodo da sciogliere è quello legato a David De Gea: la permanenza dello spagnolo, legato al club da un contrato di due anni a tre milioni netti a stagione, è ancora tutta da decidere. Raggiunta la salvezza, la dirigenza fisserà un appuntamento coi procuratori dell’ex Manchester United: lui vorrebbe rimanere a Firenze, ma è in ballo anche la possibile corte da parte della Juventus.

Un altro nome caldo è quello di Moise Kean. Nelle prime due settimane di luglio, se dovesse arrivare un'offerta da 62 milioni di euro, la società viola non potrebbe far altro che sottostare al volere dell’attaccante. Scaduta la clausola, a Firenze dovranno essere fatte attente valutazioni sulla possibilità continuare a puntare o meno sull'attaccante (che percepisce 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione).

Un'altra priorità della compagine gigliata è rappresentata dai giocatori che andranno in scadenza tra un anno, ovvero Dodò e Niccolò Fortini. C'è la volontà di prolungare per un altro anno, incassando dunque di più da un'eventuale cessione. Mancano segnali di apertura sul fronte Fortini, più ottimismo invece per Dodò. Tanti infine i prestiti, tra giocatori che potrebbero rimanere (per Brescianini e Fabbian, ad esempio, scatterà la conferma in caso di salvezza) e altri che rientreranno a fine anno.