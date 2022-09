De Ketelaere, dal Bruges al Milan: serve tempo per integrarsi, non è ancora il nuovo Kakà

Charles De Ketelaere ha vissuto sulle montagne russe in questo primo periodo di Milan. Arrivato in pompa magna, con la sensazione potesse già essere battezzato come nuovo Kakà, finora ha avuto qualche buono sprint, ma non ancora quelle giocate magiche che i tifosi si aspettano da lui. Certo, va detto che serve tempo per integrarsi in un nuovo sistema di gioco e in un nuovo campionato per chi, alla fine, arriva da una lega di seconda fascia come il Belgio. Però è già ampiamente sufficiente nelle sue gare giocate finora, tutte tra Champions e Serie A.

Formula e cifre del trasferimento:

Definitivo, 32 milioni di euro più 3 di bonus e percentuale prossima rivendita

Recap presenze e minuti giocati:

Nove partite, 453 minuti

Media voto TMW (in campionato)

6,2